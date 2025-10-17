Obras del nuevo estadio de fútbol «Miguel Chocorrón Buitrago» ya fueron concluidas

El Gobierno de Nicaragua anunció la finalización total de las obras del Nuevo Estadio de Fútbol «Miguel Chocorrón Buitrago», el cual cumple con los más altos estándares de calidad y funcionalidad.

El nuevo estadio está diseñado y construido bajo los estrictos estándares de calidad establecidos por la CONCACAF y la FIFA, con el objetivo primordial de servir como sede para importantes Torneos Nacionales e Internacionales en las categorías infantiles y juveniles.

El Estadio «Miguel Chocorrón Buitrago» se posiciona como una instalación moderna y completa.

Tiene capacidad de 2,000 espectadores sentados, cuenta con grama artificial certificada por la FIFA PRO, garantizando una superficie óptima para el desarrollo del fútbol.

Además, dispone de camerinos con baños para jugadores y vestidores para árbitros.

Incluye graderías, palcos, batería de sanitarios para uso del público, cafeterías y áreas para tiendas de conveniencia.

Posee cabinas para medios de comunicación, iluminación artificial de alta calidad y un sistema de sonido profesional.

Se ha dispuesto un amplio estacionamiento para la comodidad de los espectadores.

La próxima entrega de esta infraestructura representa un avance significativo en la promoción y desarrollo del fútbol nicaragüense, ofreciendo un espacio de primer nivel para la formación de las futuras generaciones de atletas.

