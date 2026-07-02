La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua ya conoce su camino en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se disputará en República Dominicana.

Selección de Béisbol de Nicaragua debuta en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe

El equipo pinolero integra el Grupo B junto a Colombia, Panamá y México, y disputará todos sus partidos a las 8 de la mañana en el Campo 3 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El debut de la selección de Nicaragua será el 31 de julio ante Colombia, seguido por el duelo contra Panamá el 2 de agosto y el cierre frente a México el 3 de agosto.

Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda que se juega del 4 al 6 de agosto y los juegos por medalla está programados para el 7 de agosto.