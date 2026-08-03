Nicaragua vence 84-70 a Panamá y termina quinta en Santo Domingo 2026
Nicaragua cerró su participación en el torneo de Baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria de 84-70 sobre Panamá, resultado que le permitió quedarse con el quinto lugar de la competencia.
La gran figura del encuentro fue Nishon Thomas, quien firmó una actuación espectacular al encestar 40 puntos, liderando la ofensiva pinolera y siendo determinante para asegurar el triunfo.
Con este resultado, la selección nacional concluye su participación dejando una muestra de carácter y competitividad en el certamen regional.