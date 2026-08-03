Nicaragua vence 84-70 a Panamá y termina quinta en Santo Domingo 2026

Nicaragua cerró su participación en el torneo de Baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria de 84-70 sobre Panamá, resultado que le permitió quedarse con el quinto lugar de la competencia.

Selección de baloncesto finaliza en el quinto puesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La gran figura del encuentro fue Nishon Thomas, quien firmó una actuación espectacular al encestar 40 puntos, liderando la ofensiva pinolera y siendo determinante para asegurar el triunfo.

Con este resultado, la selección nacional concluye su participación dejando una muestra de carácter y competitividad en el certamen regional.

