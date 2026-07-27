Nicaragua cae 54-49 ante Costa Rica y suma 0-2 en baloncesto femenino

La Selección Nacional de Nicaragua sufrió este lunes su segunda derrota consecutiva en el torneo de baloncesto femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al caer 54-49 frente a Costa Rica en un duelo muy disputado.

Nicaragua suma su segunda derrota en baloncesto femenino de Juegos Centroamericanos y del Caribe

El conjunto pinolero luchó hasta los minutos finales, pero no logró remontar la desventaja y terminó cediendo ante las costarricenses, quedando con marca de 0-2 en la fase de grupos.

Ahora, Nicaragua buscará recuperarse cuando enfrente este miércoles a Panamá, en un compromiso clave para intentar cerrar con una victoria su participación en la competencia.

