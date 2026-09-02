Nicaragua cae en su debut ante México en el Panamericano de Voleibol
La selección femenina de voleibol de Nicaragua no pudo en su debut en el Panamericano U23 y cayó 3-0 ante México con parciales de 25-15, 25-8 y 25-21.
La azul y blanco enfrentó a un conjunto mexicano más sólido y experimentado que se impuso desde el inicio del partido. A pesar del resultado, Nicaragua mostró momentos de lucha y cerró el tercer set con mayor competitividad.
El equipo nacional ahora se prepara para su segundo compromiso del torneo que se disputa en casa cuando mañana Nicaragua se mide ante Canadá a las 7:00 pm en el Polideportivo Alexis Argüello. La entrada será gratis para toda la afición.
En otro resultado República Dominicana le ganó a Costa Rica 3-0, con parciales 25-16,25-17 y 25-18
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