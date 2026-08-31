Bóer ante Rivas y Matagalpa vs Costa Sur, las mejores series en el Pomares

Los Indios del Bóer, Dantos y Costa Caribe Sur, entran a la jornada del martes y miércoles, como líderes del torneo German Pomares en su segunda vuelta con balance de 8-4, quedando solamente diez partidos para finalizar esta etapa.

Los Indios jugaran ante el Frente Sur-Rivas y la Costa Caribe Sur esta semana, por su parte los dantos estarán ante rivales “cómodos”, cafeteros de Carazo y Nueva Segovia, por su parte los costeños chocaran ante Matagalpa y Bóer.

La jornada de este martes se jugará de la siguiente manera:

12 md en EL VIEJO, los Tigres de Chinandega vs Carazo.

05 pm en Masaya, el San Fernando vs Estelí.

05 pm en Granada, los Tiburones de Granada vs Chontales.

05 pm en Matagalpa, los norteños reciben a la Caribe Sur.

05 pm en TIPITAPA, los Indios del Bóer vs Frente Sur-Rivas.

05 pm en Ocotal, Nueva Segovia ante los Dantos.

Jornada del Miércoles 02-09-2026

05 pm en Jinotepe, Cafeteros de Carazo vs Tigres de Chinandega.

05 pm en Estelí, los norteños vs Masaya.

05 pm en Juigalpa, los Toros de Chontales vs Granada.

01 pm en Matagalpa, los norteños ante la Costa Caribe Sur.

05 pm en Rivas, el Frente Sur-Rivas vs Bóer.

12 md en la UAM, los Dantos vs Nueva Segovia.

La tabla de posiciones tiene a Dantos, Bóer y Costa Caribe Sur con balance de 8-4, Frente Sur-Rivas 7-4, Matagalpa, Tiburones de Granada y San Fernando 6-6, Tigres de Chinandega 5-6, Estelí 5-7 y Toros de Chontales, Cafeteros de Carazo y Nueva Segovia 4-8 en el fondo de la tabla de posiciones.