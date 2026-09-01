Capitalino y costeño son los peloteros de la semana en el Pomares

Los peloteros Roger Leyton de los Indios del Bóer y Kenwort Burton de la Costa Caribe Sur, fueron reconocidos por la Comisión de Béisbol, como los mejores de la semana en el campeonato nacional German Pomanres-2026.

Entre los bateadores, Leyton fue el mejor de la semana, ante Nueva Segovia y los Dantos conectó 7 imparables en 16 turnos al bate para un promedio de 438 puntos, además de par de dobles, tres cuadrangulares (dos de ellos ante los Dantos y uno con bases llenas), un Slugging de 1.125, anotó 6 carreras y empujo 11.

“LEYTÓN promedia .353 puntos en el Campeonato, 83 hits en 235 turnos oficiales al bate. Conecta 19 dobles, 2 triples y 16 jonrones, compartiendo el quinto lugar con Henry Burton. Es quinto en Slugging, con .655, séptimo en Bases Alcanzadas (154) y es sublíder en Carreras Impulsadas, con 72. Anota 62 carreras”, destaco el comunicado de la Comisión de béisbol.

Entre los lanzadores el mejor fue el costeño Burton, quien derroto 3-1 a los tiburones de Granada, su labor fue de ocho entradas sin carrera, solamente permitió tres imparables, cinco ponches y regalo un boleto.

“En la temporada, BURTON tiene balance 6-4, con Efectividad de 2.96. Permite 36 carreras, 29 limpias en 68.2 innings. Poncha a 63, cede 27 bases por bolas. La ofensiva contraria le batea para .245. Permite 62 hits, de ellos 11 dobles y 6 jonrones”, recalcó el comunicado.