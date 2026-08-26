Real Madrid gana, gusta y golea con Mbappé anotando 3 goles

El Real Madrid volvió a demostrar su poderío ofensivo y goleó 4-1 a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la ornada de LaLiga de España.

Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche al firmar un espectacular hat-trick con goles a los 40, 60 y 80 minutos.

Vinícius Jr. también se hizo presente en el marcador al minuto 68 para completar la goleada madridista.

Además de la contundencia ofensiva de Mbappé y Vinícius, Jude Bellingham volvió a ofrecer una destacada actuación, mientras que Arda Güler también dejó buenas sensaciones y fue importante en el funcionamiento ofensivo.

En la jornada de este jueves el Barcelona enfrenta a la Real Sociedad, a la una de la tarde.