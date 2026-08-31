Danilo Bermúdez asumió el liderato en efectividad

El lanzador zurdo del Frente Sur-Rivas, Danilo Bermúdez, se convirtió este fin de semana en el nuevo líder en efectividad del torneo con 1.40, solamente permite 14 carreras limpias en 70 entradas de labor.

Bermúdez con balance de 6-3 en ganados y perdidos, permite 62 imparables, de los cuales dos son cuadrangulares, otorga 14 bases por bolas y poncha a 60.

El sub líder en efectividad es Starling Orozco de Matagalpa con 1.60, Axel Zapata de los Tigres de Chinandega lanza para 1.65, el granadino Keny Cruz 1.66 y Carlos Gazo de Rivas tiene 1.94.

En victorias, Stanling es líder con 18, Kevin Torres de Masaya 16, Keny Cruz de Granada 12. Stanling también es líder en ponches propinados con 130, Keny Cruz de Granada y Santos Gómez de Nueva Segovia 119, Elías Gutiérrez de Masaya 118 y Tito Martínez de los Dantos 115 fusilados.

El costeño Mikel Hooker domina los juegos salvados con 22, Freddy Zeledón de Estelí 21, José Elías Villegas de los Toros de Chontales 18.