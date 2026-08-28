Según la revista Forbes, nica Jonathan Loaisiga entre el Top-10 de mejores salarios de atletas de Centroamérica

Según la revista Forbes-Centroamérica, el nicaragüense Jonathan Loaisiga que juega en el béisbol de Grandes Ligas con Arizona, está ubicado en el sexto lugar de los atletas del área que más ingresos percibe por año.

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En un artículo dio a conocer los atletas que más dinero ganan por año, donde el hondureño Mauricio Dubon encabeza la lista, el catracho juega grandes ligas con Atlanta. Esto publico la revista sobre el nicaragüense Jonathan Loaisiga, que juega grandes ligas con Arizona y se ubica según la revista en la sexta posición entre los atletas centroamericanos que más ganan al año (2026):

JONATHAN LOÁISIGA, Pelotero nicaragüense, lanzador de los Arizona Diamondbacks en MLB. Desde su debut en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York en 2018, el lanzador de 31 años cuenta con 233 juegos. Nacido en Managua, el pitcher es valorado además de la fuerza de sus envíos, por su experiencia y control de juego en situaciones de alta presión, con corredores en base. Su salario para la temporada 2026 es de 1.5 Millones de dólares.

Aquí la lista del Top-10 de atletas centroamericanos:

MAURICIO ANDRE DUBÓN

Beisbolista hondureño. Equipo actual Bravos de Atlanta, de la MLB Nacido el 19 de julio de 1994, en San Pedro Sula. Debutó en la MLB en 2019. A sus 32 años ha jugado para los Cerveceros de Milwaukee, Gigantes de San Francisco y Astros de Houston. Ha sido merecedor en dos ocasiones del Guante de Oro, en 2023 y 2025. Su último contrato por un año está valuado en 6.1 millones de dólares (MDD).

2.EDMUNDO SOSA, Beisbolista panameño, juega con Filis de Filadelfia, de la MLB, 30 años, El canalero debutó en 2018 con San Luis, y fue traspasado en 2022 a Filadelfia. Para la temporada 2026 firmó un contrato por 4.4 MDD.

3.MICHAEL AMIR MURILLO, Futbolista panameño, Lateral derecho en el Besiktas de la Superliga de Turquía, nacido en Colón, Panamá, se ha desempeñado en ligas internacionales. Ha pertenecido a cinco clubes: San Francisco F. C. (2014-2016, Panamá); New York Red Bulls (2017-2019, Estados Unidos); R.S.C. Anderlecht (2020-2023, Bélgica); Olympique de Marsella (2020-2023, Francia), y actualmente al Besiktas (2026, Turquía). El valor estimado de sus ingresos anuales es de entre 3 millones y 3.5 millones de dólares.

KEYLOR NAVAS. Futbolista costarricense, Arquero de los Pumas, México. Es uno de los centroamericanos que mejores ingresos ha reportado en su carrera. El portero de 39 años y 1.85 metros de altura ha jugado en el Saprissa (Costa Rica), en el Albacete (España), en Levante (España), el Real Madrid (España) y el Paris Saint-Germain (Francia), con el que llegó a ganar más de 12 millones de euros anuales. Se calcula que actualmente percibe ingresos anuales por alrededor de 2.5 MDD con Pumas en Mexico.

5.- JOSÉ CABALLERO, Beisbolista panameño, jugador de New York Yankees, MLB. Debutó en la MLB el 15 de abril de 2023 con los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay. Fue transferido a los Yankees en julio de 2025. En 2024 lideró la Liga Americana en bases robadas, así como en la MLB con 49 robos en la temporada 2025. Se calcula que su contrato anual es por 2 MDD.

6.- JONATHAN LOÁISIGA, Pelotero nicaragüense, Lanzador de los Arizona Diamondbacks, MLB, debut en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York, en 2018, 31 años, Nacido en Managua. Su salario para la temporada 2026 es de 1.5 MDD.

7.- MANFRED UGALDE, Futbolista tico, Delantero del FC Spartak de Moscú, 24 años, fue líder de goleo de la Premier League rusa en la temporada 2024-2025, además de impulsar su aspiración a la UEFA Champions League. Ugalde debutó en primera división a los 16 años, en el Deportivo Saprissa, de Costa Rica. Sus ingresos anuales se calculan sobre una base salarial de 1.1 MDD.

8.- MARCELO ARÉVALO, Tenista salvadoreño, juega en el Circuito Profesional ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El Chelo Arévalo es número 10 de la ATP, en la categoría de Dobles. Sus ganancias varían por torneo, en función del rendimiento. En 2025 en Dobles, junto al croata Mate Pavić, ganaron tres prestigiosos títulos: Indian Wells, el Miami Open y el Abierto de Roma. Fue el primer campeón centroamericano de Grand Slam en Roland Garros 2022. Tenista de 35 años. Sus ingresos en 2025 se contabilizaron en más de 1.4 MDD; este año suma más de 470,000 dólares hasta julio-2026.

9.- ALONSO MARTÍNEZ, Futbolista costarricense, Delantero del New York City FC, MLS. En enero de 2025, el atacante de 27 años firmó una extensión de contrato con el New York City FC a 2027, con opción a prorrogarlo a 2029. El oriundo de Puntarenas también anotó el gol más rápido en la historia de la MLS, a los 14 segundos de un partido. Tiene un salario fijo de 850,000 dólares al año, y se calcula un valor de contrato aproximado por 1.4 MDD.

10.- ADALBERTO CARRASQUILLA, Futbolista panameño, Centrocampista de Pumas, México. Su sueldo anual se estima en 1.4 millones de dólares.

Cuando ha sido posible, los cálculos de las percepciones se basan en datos públicos o en estimaciones de: ATP Tour, MLS, Club Universidad Nacional, New York City Fotball Club, Spotrac.com, fichajes.com y futbolcentroamerica.com.