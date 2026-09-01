Lujo para Venezuela: Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Chirinos estará en el Mundial Sub-23

La Federación de béisbol del Béisbol de Venezuela dio a conocer que tendrá un cuerpo técnico de lujo para el próximo Mundial de Béisbol Sub-23 que se disputará en noviembre en Nicaragua.

Venezuela suma a Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Chirinos al Sub-23

El equipo venezolano será dirigido por Néstor Corredor, pero lo que más llama la atención es el staff que lo acompañará figuras de primer nivel como Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Robinson Chirinos.

Tres nombres con experiencia en Grandes Ligas y cientos de juegos en el más alto nivel, que ahora pondrán su conocimiento al servicio de la nueva generación.

Un cuerpo técnico cargado de jerarquía y hambre de gloria, que tendrá la misión de guiar a Venezuela rumbo al título mundial en tierras pinoleras.