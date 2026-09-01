Lujo para Venezuela: Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Chirinos estará en el Mundial Sub-23
La Federación de béisbol del Béisbol de Venezuela dio a conocer que tendrá un cuerpo técnico de lujo para el próximo Mundial de Béisbol Sub-23 que se disputará en noviembre en Nicaragua.
El equipo venezolano será dirigido por Néstor Corredor, pero lo que más llama la atención es el staff que lo acompañará figuras de primer nivel como Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Robinson Chirinos.
Tres nombres con experiencia en Grandes Ligas y cientos de juegos en el más alto nivel, que ahora pondrán su conocimiento al servicio de la nueva generación.
Un cuerpo técnico cargado de jerarquía y hambre de gloria, que tendrá la misión de guiar a Venezuela rumbo al título mundial en tierras pinoleras.
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