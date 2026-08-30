Iván González se corona campeón panamericano juvenil de Karate en Costa Rica

El nicaragüense Iván González se consagró campeón Panamericano Juvenil PKF en la categoría Kumite -70 kg, tras una actuación impecable en el torneo que se disputa en Costa Rica.

El karateca pinolero venció en su camino al título a representantes de Estados Unidos, Colombia, Canadá y a dos competidores de Brasil, demostrando técnica, fuerza y gran temple en cada combate.

Con esta medalla de oro, González pone en alto el nombre de Nicaragua en el karate continental y se consolida como una de las grandes promesas juveniles de la región.

El Campeonato Panamericano Juvenil PKF reúne a los mejores exponentes de América y sirve como fogueo clave rumbo a futuras citas internacionales.