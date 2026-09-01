Diego Vásquez fuera del Real Estelí

Por medio de un comunicado, la Junta directiva del Real Estelí informó que el profesor Diego Vázquez ha quedado fuera de la institución norteña.

Diego Vásquez fue destituido en Real Estelí FC tras los resultados adversos en la Copa Centroamericana

«La Junta Directiva del Real Estelí Fútbol Club y el profesor Diego Vázquez han llegado, de común acuerdo, a la decisión de rescindir el contrato que vinculaba al director técnico con nuestra institución», destaco el comunicado del equipo norteño.

El comunicado también destaca: «la decisión ha sido adoptada de manera consensuada y en un marco de respeto y reconocimiento al trabajo, compromiso y profesionalismo demostrado por el profesor Vázquez durante su etapa al frente de nuestro equipo», recalco el comunicado.

«Real Estelí Fútbol Club agradece al profesor Diego Vázquez y a todo su cuerpo técnico por el esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución al desarrollo y los objetivos deportivos del club», finalizo el comunicado.

Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana de futbol, al perder sus dos últimos partidos ante Herediano (2-0) en el estadio Independencia y Marathon en San Pedro Sula, Honduras.