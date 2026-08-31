Abanderadas las selecciones femeninas de voleibol que participarán en eventos internacionales
Fueron abanderadas las selecciones femeninas de voleibol que representarán al país en dos importantes citas internacionales.
El primer grupo competirá en el Panamericano U23, que tendrá como sede a Nicaragua, mientras que el segundo equipo viajará a México para disputar la Copa Panamericana Femenina.
Ambas delegaciones recibieron el Pabellón Nacional y el compromiso de dejar en alto el nombre del país en cada partido.
El voleibol nicaragüense vive un gran momento y ahora tendrá doble oportunidad de brillar: deu local en el Panamericano U23 y en terreno internacional en México.
Hay que destacar que Nicaragua en la copa américa debutar contra Mexico el 1 de septiembre a la 7 pm y entrada completamente gratis.
Mientras que las muchachas qué viajarán a la copa mayor en ciudad de México inician su torneo del 11 al 18 de septiembre.