Curazao derrota a Japón y ahora va la gran final en Williamsport

Curazao se clasificó a la gran final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, luego de derrotar con marcador de 4 carreras por 0 a Japón.



La representación caribeña volvió a mostrar su calidad en el torneo, combinando una sólida actuación desde el montículo con una ofensiva oportuna para dejar en el camino al conjunto japonés.



Con la victoria, Curazao se impuso en la Final Internacional, y ahora se medirá al mejor equipo de Estados Unidos, para definir al Campeón del Evento, en esta edición del Mundial de las Pequeñas Ligas de Williamsport, donde Nicaragua tuvo una gran actuacion también.



Japón, una de las potencias tradicionales del béisbol infantil, no pudo descifrar el pitcheo de Curazao y quedó sin anotaciones.



Nicaragua, representado por los Leoncitos de León, ganó 3 y perdió 2 desafíos. Sus desarrotas fueron ante Curazao (El finalista del Evento) y tambien ante Japón.