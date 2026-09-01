Hoy inicia la Copa Panamericana U-23 de Voleibol Femenino en Nicaragua
El Polideportivo Alexis Argüello de Managua, es sede de la Copa Panamaricana de Voleibol U-23, que inicia este martes.
En el evento participan las selecciones de Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica y República Dominicana.
En la jornada inaugural a las tres de la tarde este martes juegan República Dominicana frente a Costa Rica.
El segundo partido será entre Estados Unidos y Canadá, a las cinco de la tarde.
En el partido más importante para nosotros Nicaragua se mide a México, a las siete de la noche.
Todos los partidos serán en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua y con entrada gratis.
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