¡Históricos! Pujols y Molina entran juntos y por unanimidad al Salón de la Fama del Béisbol Latino

Albert Pujols y Yadier Molina volvieron a hacer historia juntos.

Las dos leyendas de los St. Louis Cardinals fueron elegidas a la XIII Clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino tras terminar empatadas en el primer lugar con el 100% de los votos.

No es la primera vez que Pujols y Molina comparten honores. Ahora lo hacen como inmortales, con un voto unánime que reafirma su impacto en el béisbol latino y de Grandes Ligas.

La clase 2026 la completan Edwin Encarnación y Magglio Ordóñez , quienes ocuparon los otros dos puestos de exaltación.

La ceremonia de exaltación será en diciembre de 2026 en Caguas, Puerto Rico, la primera vez que el evento se realiza fuera de República Dominicana.