Roger Federer ingresa al Salón de la Fama del Tenis Mundial

Por Sergio Castillo

El suizo Roger Federer fue exaltado oficialmente al Salón de la Fama del Tenis Mundial, en reconocimiento a una carrera legendaria que marcó una época en el deporte.

Roger Federer
Roger Federer

Federer se retira de las canchas como uno de los más grandes de la historia: 20 títulos de Grand Slam, 103 trofeos individuales de la ATP y 103 semanas como número 1 del mundo.

Durante más de dos décadas, «Su Majestad» deslumbró con su elegancia, técnica y dominio en todas las superficies. 8 veces campeón de Wimbledon, 6 veces del Abierto de Australia y dueño de un estilo que inspiró a toda una generación.

Su ingreso al Salón de la Fama sella el legado de un tenista que no solo ganó títulos, sino que elevó el tenis a otro nivel.

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