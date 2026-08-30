Roger Federer ingresa al Salón de la Fama del Tenis Mundial

El suizo Roger Federer fue exaltado oficialmente al Salón de la Fama del Tenis Mundial, en reconocimiento a una carrera legendaria que marcó una época en el deporte.

Roger Federer

Federer se retira de las canchas como uno de los más grandes de la historia: 20 títulos de Grand Slam, 103 trofeos individuales de la ATP y 103 semanas como número 1 del mundo.

Durante más de dos décadas, «Su Majestad» deslumbró con su elegancia, técnica y dominio en todas las superficies. 8 veces campeón de Wimbledon, 6 veces del Abierto de Australia y dueño de un estilo que inspiró a toda una generación.

Su ingreso al Salón de la Fama sella el legado de un tenista que no solo ganó títulos, sino que elevó el tenis a otro nivel.