Cubs conectan 9 cuadrangulares en un juego y establecen récord de franquicia

Los Cachorros de Chicago conectaron nueve cuadrangulares la noche del lunes ante los lanzadores de Milwaukee, para establecer un récord de franquicia.

Los Cubs le propinaron una paliza de 17-3 a los Cerveceros, donde Alex Bregman conectó tres jonrones de los nueve del equipo. Los nueve cuadrangulares empataron como la segunda mayor cantidad en un juego en la historia de Grandes Ligas (MLB) desde 1900, sólo por detrás de los 10 que conectaron los Azulejos de Toronto el 14 de septiembre de 1987.

También los Cachorros conectaron 62 jonrones en agosto y establecieron un récord del equipo para un mes y representan la segunda mayor cantidad de todos los tiempos en un mes calendario en la historia del béisbol. Sólo los Yankees del 2019, con 74 en agosto, han conectado más.

Los cuadrangulares fueron tres de Bregman, uno cada uno de Taylor, Hoerner, Suzuki, Kelly, Shaw y Conforto.