Maxwsuell Vallejo gana oro para Nicaragua en campeonato centroamericano de fisicoculturismo

El nicaragüense Maxxsuell Vallejo se colgó la medalla de oro al quedarse con el primer lugar en la categoría Fit Classic Physique – Over 70 kg durante el 53.º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisiculturismo.

Maxwsuell Vallejo

Vallejo destacó entre los mejores atletas de la región y logró imponer su físico, simetría y condición para subir a lo más alto del podio en esta importante cita regional celebrada en Guatemala.

Con este triunfo, Nicaragua suma una medalla de oro más al fisiculturismo nacional y confirma el buen nivel de sus atletas en competencias internacionales.

El 53º Campeonato Centroamericano y del Caribe reunió a los máximos exponentes del fitness y fisiculturismo de la región.