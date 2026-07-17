Inglaterra y Francia definen el tercer lugar del Mundial
Este sábado, en transmisión de Tu Nueva Radio Ya, se disputará el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo.
La selección de Francia se enfrentará a Inglaterra en un duelo entre dos potencias del fútbol mundial y que llegaron al torneo con la etiqueta de equipo favorito.
Los franceses llegan al partido por el tercer lugar tras caer 2-0 ante España en las semifinales, mientras que Inglaterra fue derrotada 2-1 por Argentina.
A lo largo de la historia se han enfrentado estas selecciones europeas han jugado en 32 ocasiones, 17 victorias para Inglaterra, Francia suma 10 triunfos, y se han registrado cinco empates.