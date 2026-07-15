Francia e Inglaterra buscan el bronce tras caer en semifinales del Mundial

Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria cuando se enfrenten este sábado 18 de julio en el partido por el tercer lugar, la una de la tarde.

Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial

Ambos equipos llegan a este partido después de caer en las semifinales ante España y Argentina, respectivamente.

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones intentarán despedirse del torneo con la medalla de bronce.

Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones en los Mundiales. Inglaterra ganó los dos primeros duelos: 2-0 en la fase de grupos de Inglaterra 1966 y 3-1 en la segunda fase de España 1982.

Francia consiguió su primera victoria mundialista sobre los ingleses en los cuartos de final de Catar 2022, imponiéndose 2-1 para avanzar a las semifinales.

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder del Díal transmitirá este partido desde la Sala de Juego Blast.