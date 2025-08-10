27.7 C
Managua
domingo, agosto 10, 2025
Deportes

México jugará contra Nicaragua en eliminatorias de baloncesto

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La selección mexicana de baloncesto selló su pase a la fase de grupos de las eliminatorias FIBA rumbo a la Copa del Mundo Catar 2027, tras imponerse con contundencia en el preclasificatorio celebrado en Ciudad Obregón, Sonora.

Con estas dos victorias, el equipo dirigido por Omar Quintero aseguró su lugar en el clasificatorio de las Américas, donde compartirá grupo con Nicaragua, en una fase que arrancará en noviembre.

Por su parte, Nicaragua se prepara para enfrentar este reto con una generación que ha mostrado crecimiento en torneos regionales. El duelo entre ambas selecciones promete intensidad y será clave en la ruta hacia el Mundial FIBA 2027.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456