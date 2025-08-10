México jugará contra Nicaragua en eliminatorias de baloncesto

La selección mexicana de baloncesto selló su pase a la fase de grupos de las eliminatorias FIBA rumbo a la Copa del Mundo Catar 2027, tras imponerse con contundencia en el preclasificatorio celebrado en Ciudad Obregón, Sonora.

Con estas dos victorias, el equipo dirigido por Omar Quintero aseguró su lugar en el clasificatorio de las Américas, donde compartirá grupo con Nicaragua, en una fase que arrancará en noviembre.

Por su parte, Nicaragua se prepara para enfrentar este reto con una generación que ha mostrado crecimiento en torneos regionales. El duelo entre ambas selecciones promete intensidad y será clave en la ruta hacia el Mundial FIBA 2027.