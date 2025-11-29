León noquea al Boér en la profesional de béisbol

Los Leones de León vencieron por nocauts en siete episodios 12-2 a los Indios del Boér, la tarde de este sábado en la continuación de la Profesional de Béisbol y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.

El juego ganado por León fue para Iván Oviedo, la derrota fue para Kevin Kelly por los Indios del Boér.

En el otro juego de la jornada los Gigantes de Rivas vencieron 8-5 a los Tigres de Chinandega.

Este domingo a las once de la mañana será el juego de estrellas entre peloteros nacionales y peloteros extranjeros, las acciones serán en el estadio Rigoberto López Pérez, de León.