Sinner vence a Zverev y repite título en Wimbledon 2026

El tenista Jannik Sinner reafirmó su condición de número uno del mundo al proclamarse campeón de Wimbledon tras vencer al alemán Alexander Zverev.

Jannik Sinner derrota a Alexander Zverev conquistando Wimbledon por segundo año consecutivo

El italiano se impuso por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4, remontando un primer set adverso para defender con éxito la corona conquistada el año anterior.

Wimbledon consecutivo, consolidándose como la principal referencia del tenis masculino en la actualidad.

Con su triunfo en la final de Wimbledon 2026, Jannik Sinner recibió un premio de 3,6 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 4,8 millones de dólares.