Bóer-Rivas, Matagalpa-Estelí y Dantos-León, lo mejor de este fin de semana

Los equipos capitalinos Dantos y los Indios del Bóer, entran a la penúltima jornada de la primera vuelta del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2026 en las dos primeras posiciones respectivamente.

Los actuales campeones nacionales dantos, chocaran este fin de semana ante los Leones de León, el sábado se jugará en el Estadio Nacional Soberanía (1pm) y el domingo en el Rigoberto López Pérez (2pm), ambos días con jornada doble. Los capitalinos son líderes con record de 48 victorias y solamente 20 derrotas. Por su parte los Indios con balance de 46-22 en ganados y perdidos, segundo lugar del torneo, viajaran el sábado a Rivas para enfrentarse al Frente Sur (42-24 en ganados y perdidos, quinto lugar del torneo) en el estadio Yamil Ríos (1pm) y el domingo en el Nacional Soberanía (11am).

En duelo de equipos norteños, Matagalpa quien actualmente ocupa la tercera posición del torneo con record de 45-23 chocara ante su vecino del norte, Estelí, quien está en la octava posición y su balance es de 40-28.

El resto de las series son las siguientes:

Las Brumas de Jinotega se estarán enfrentando a Madriz.

Los Tigres de Chinandega reciben a la Costa Caribe Sur.

Zelaya Central jugara en casa los cuatro partidos ante Las Minas.

En San Carlos, Rio San Juan ante Nueva Segovia (4 jugos).

En Jinotepe los 4 partidos, Cafeteros de Carazo ante la Costa Caribe Norte.

Los Toros de Chontales ante los Tiburones de Granada.

Productores de Boaco ante el San Fernando de Masaya.

Los Cañoneros de Madriz ante las Brumas de Jinotega.