Lebrón James debutará con Philadelphia 76ers el 20 de octubre

La estrella del baloncesto mundial Lebrón James tendrá su esperado debut con los Philadelphia 76ers el próximo 20 de octubre de 2026, en la jornada inaugural de la temporada de la NBA.

LeBron James ya tiene fecha para su debut con los Philadelphia 76ers!

El estreno del Rey Lebrón será en el Madison Square Garden, frente a los New York Knicks, campeones vigentes de la liga.

El partido forma parte del “Opening Night”, donde los Knicks celebrarán la entrega de anillos y el izado de la bandera de su título histórico.

En ese jornada James compartirá cancha con figuras como Joel Embiid y Jaylen Brown, en lo que se perfila como el inicio de un nuevo súper equipo en Filadelfia.

El calendario de James y su nuevo equipo también reserva momentos importantes. El 22 de octubre será su primer juego en casa ante los Cleveland Cavaliers, y el 25 de diciembre enfrentará a Los Ángeles Lakers, donde se medirá contra su hijo Bronny James.

