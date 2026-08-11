Atlético se aferra mientras Julián Álvarez busca nuevo destino

El delantero argentino Julián Álvarez vive días de incertidumbre en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez

Su llegada al entrenamiento dejó una imagen polémica. El jugador apareció con gesto serio y distante, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro y todo apunta a que busca una salida del equipo.

Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid pese a tener contrato vigente hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Según el jugador su sueño es llegar al Barcelona.

Sus motivos principales son la falta de sintonía con Simeone, la percepción de poca ambición deportiva del club y la presión de sus agentes para buscar un nuevo destino.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sigue siendo incierta, y cada detalle de su comportamiento es interpretado como una señal sobre su posible destino.

