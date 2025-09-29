Jornada 11 del fútbol nacional con sorpresas, pero Real Estelí continua líder

Los Caciques del Diriangén y Real Estelí no pudieron ganar como locales y Rancho Santana goleo a Matagalpa, en las tres sorpresas de este fin de semana en el futbol nicaragüense.

Los líderes del torneo Real Estelí, no pudieron derrotar a los universitarios de la Unan-Managua y terminaron 0-0 en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí. Los universitarios llegaban con solamente ocho puntos en los diez primeros juegos y los norteños en el liderato con 21 unidades en diez juegos.

Por su parte los Caciques del Diriangén también como locales no vencieron (0-0) a su similar de Jalapa, los Caciques tenían 20 puntos en diez juegos y la mejor ofensiva del torneo con 33 anotaciones, los jalapeños tenían 12 unidades.

Otra de las sorpresas de la fecha, fue la goleada como visitante de Rancho Santana 4-1 ante los indígenas de Matagalpa. El equipo de Rancho venia de perder y ser goleado (1-8) por Diriangén y terminaron ganando a los indígenas con las anotaciones de Zamora, castillo, Bonilla y Guarch.

La jornada del domingo fue “más lógica”, donde los dos favoritos consiguieron el triunfo. El club Walter Ferretti venció 3-2 a Real Madriz y Managua F.C derroto 4-2 a Sébaco.

La tabla de posiciones mantiene como líder al Real Estelí con 22 puntos en once fechas, Caciques del Diriangén 21, Managua F.C 20, Walter Ferretti y Sébaco 19, Jalapa 13, Indígenas de Matagalpa 12, Rancho Santana 10, Unan-Managua y Real Madriz con nueve unidades.