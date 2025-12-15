El pelotero estrella del béisbol nacional, el lanzador de Grandes Ligas, Jonathan Loáisiga Estrada será presentado como nuevo jugador de los Indios del Bóer, este martes a las 11:30 de la mañana.

La presentación de Jonathan será en la sala de conferencia del Estadio Nacional Soberanía, de Managua, con transmisión en vivo de la Súper Líder en los Deportes, Tu Nueva Radio Ya.

El debut de Jonathan con el Bóer en la Profesional será en la segunda ronda del torneo que inicia el 23 de diciembre y en la que participarán el Bóer, Rivas, León y Tren del Norte.

La participación de Jonathan en la Liga Profesional de nuestro país se debe a un plan de trabajo del propio lanzador, quien tras varias lesiones en el brazo derecho busca un nuevo equipo para la temporada 2026, de Grandes Ligas.

Por ahora los equipos Cascabeles de Arizona, Cachorros de Chicago y Gigantes de San Francisco han mostrado interés en el lanzador pinolero.