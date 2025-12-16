Jonathan Loáisiga debutará con el Bóer el 26 de diciembre en la Liga Profesional de Béisbol

El lanzador de Grandes Ligas, Jonathan Loáisiga Estrada, fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador de los Indios del Bóer y confirmó que únicamente lanzará 10 episodios en la Liga Profesional de nuestro país.

Jonathan Loáisiga debutará con el Bóer el 26 de diciembre

Sobre su debut en el torneo, Jonathan también manifestó que su debut será el 26 de diciembre en Managua en la segunda ronda de la Liga, aunque todavía no se sabe contra cual equipo será.

Según información extraoficial, Jonathan estaría ganando por su participación en la Liga con el Bóer entre 10 mil y 15 mil dólares.

Los equipos de Arizona, Chicago y San Francisco del béisbol de Grandes Ligas, son los más interesados en los servicios de Jonathan para la temporada 2026, sin embargo todos necesitan ver lanzar al nicaragüense para evaluar si está completamente recuperado de su lesión.

“Hay varios equipos interesados en mí, varios han ofrecido contratos de Ligas Menores, pero no vamos a aceptar, si Dios quiere próximamente estaremos firmando con un equipo de Grandes Ligas”, dijo Loáisiga durane una conferencia en el Estadio Nacional Soberanía.

“Una de las prioridades para mí será participar con Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol”, concluyó diciendo Jonathan Loáisiga.

Sin embargo, eso depende del acuerdo al que llegue con el equipo de Grandes Ligas que pudiera contratar sus servicios.