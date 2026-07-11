Inglaterra elimina a Noruega y avanza a las semifinales del Mundial

Inglaterra se convirtió en la tercera semifinalista de la Copa Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Noruega en un intenso duelo de cuartos de final disputado en Miami.



Los noruegos se adelantaron con un gol de Andreas Schjelderup, pero Jude Bellingham igualó antes del descanso y volvió a aparecer en el tiempo extra para marcar el tanto de la victoria.



Con este triunfo, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel avanzó a las semifinales, donde enfrentará al ganador del choque entre Argentina y Suiza.



Bellingham fue la gran figura del encuentro al firmar un doblete que mantuvo vivo el sueño inglés de conquistar su segundo título mundial.