La selección de España venció 2-1 a Bélgica para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo, por segunda vez en la historia del torneo, la tarde de este viernes.

España vence a Bélgica y jugará semifinales del Mundial

Los goles de la selección de España fueron marcados por Fabian Ruiz en el minuto 30 y Mikel Merino en el 88.

El gol de la victoria de España fue producto de un error del portero Lammens, quien había entrado al partido porque Thibaut Courtois salió lesionado minutos antes.

El próximo martes España se enfrenta a Francia en la primera semifinal a la una de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En la historia estas dos selecciones se han enfrentado en 37 ocasiones; con 17 victorias para España, 13 para Francia y 13 empates.