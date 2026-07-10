España vence a Bélgica y jugará semifinales del Mundial
La selección de España venció 2-1 a Bélgica para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo, por segunda vez en la historia del torneo, la tarde de este viernes.
Los goles de la selección de España fueron marcados por Fabian Ruiz en el minuto 30 y Mikel Merino en el 88.
El gol de la victoria de España fue producto de un error del portero Lammens, quien había entrado al partido porque Thibaut Courtois salió lesionado minutos antes.
El próximo martes España se enfrenta a Francia en la primera semifinal a la una de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.
En la historia estas dos selecciones se han enfrentado en 37 ocasiones; con 17 victorias para España, 13 para Francia y 13 empates.
Cuartos de finalFinalizado
España
PeñaMerino🟨 2 · 🟥 0
2-1
Bélgica
Ketelaere🟨 2 · 🟥 0
Finalizado
Momentos clave
30'
Gol
España · Peña
41'
Gol
Bélgica · Ketelaere
43'
Tarjeta amarilla
España · Cubarsí
85'
Tarjeta amarilla
Bélgica · Bruyne
88'
Gol
España · Merino
90+3'
Tarjeta amarilla
España · Laporte
90+3'
Tarjeta amarilla
Bélgica · Witsel