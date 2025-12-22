Indios del Bóer campeones del torneo juvenil Triple A

Managua A, representanda por los Indios del Bóer se coronaron campeones del torneo juvenil Triple A, tras vencer 6-4 a Masaya, la mañana de este lunes.

En el partido jugado en el estadio Jackie Robinson, de Managua, con peloteros de 15-16 años, Ángel Torres fue electo como el jugador más valioso de la final.

En el partido por el tercer lugar Managua B, representada por los Dantos doblegó 9-7 a Chinandega.

El torneo contó con la participación de equipos de todo el territorio nacional y fue impulsado por la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado FENIBA.