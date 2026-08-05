Loáisiga un inning de una carrera en MLB, Munguía en blanco en triple A

El nicaragüense Jonathan Loaisiga tuvo actuación con Arizona en el béisbol de las grandes ligas y el chinandegano Ismael Munguía se fue en blanco en triple A con Toronto.

Jonathan Loáisiga trabajó una entrada ante los Padres de San Diego

Loaisiga entro a relevar en el noveno episodios y permitió una carrera en una entrada, dos imparables y regalo una base por bolas, en la derrota de su equipo 9-4 ante los Padres de San Diego. El nica vio afectada su efectividad a 2.80.

Ahora el nica lanza 45 entradas completas, permite 39 imparables, de los cuales dos son cuadrangulares, le anotan 14 carreras limpias, regala once bases por bolas y poncha a 32 rivales, los rivales le batean para 239 puntos y su efectividad es de 2.80, con balance de 3-3 en ganados y perdidos.

Por su parte el chinandegano Munguía se fue de 4-0 en la categoría triple A de los Azulejos de Toronto, ahora batea 311 puntos, producto de 37 imparables en 119 veces al bate, anota 27 carreras y empuja nueve.

Freddy Zamora se fue de1-0 con un ponche en Triple A de los cerveceros de Milwaukee, su porcentaje de bateo cayó a 197 puntos, solamente liga 23 imparables en 117 veces al bate.