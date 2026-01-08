Gigantes por su quinto título y los Leones por su séptimo campeonato

Los Gigantes de Rivas buscaran revancha ante los Leones de León en la final de la liga profesional de béisbol nicaragüense. En la única final que se han enfrentado, los Leones vencieron en 2021-2022 a los rivenses en siete juegos.

Los Gigantes se coronaron por última vez en la temporada 2023-24, al derrotar en seis partidos al Tren del Norte, los Leones le ganaron en siete partidos la final 2024-25 al Tren del Norte.

Las finales en las 21 ediciones de ambos equipos en la profesional desde 2004-2005 son las siguientes:

Los Gigantes jugaran su final número diez, de las cuales han ganado cuatro y perdido cinco.

2013-14 le ganaron la final 4-1 a los Indios del Bóer.

2014-2015 perdieron el titulo ante el Bóer en seis juegos.

2015-16 le ganaron en siete juegos al Oriental de Granada.

2016-17 perdieron en cinco ante Tigres de Chinandega.

2017-18 volvieron a perder en cinco ante Tigres de Chinandega.

2020-21 le ganaron a Tigres de Chinandega en seis juegos.

2021-22 perdieron en siete juegos ante Leones de León.

2022-23 perdieron la final en seis juegos ante los Indios del Bóer.

2023-24 le ganaron el título al Tren del Norte en seis juegos.

Leones de León llegan a su octava final, de las cuales han ganado seis, solamente pierden una vs Indios del Bóer en 2006-2007 (Única barrida en finales en la historia de la liga profesional).

2004-2005 Loen gano su primer título vs Tigres de Chinandega.

2006-07 perdieron por barrida vs Indios del Bóer.

2009-10 ganaron en cinco juegos a oriental de Granada.

2018-19 le ganaron en cinco juegos a los Tigres de Chinandega.

2019-20 le ganaron en cinco juegos a los Tigres de Chinandega.

2021-22 vencieron en siete juegos a Gigantes de Rivas.

2024-25 ganaron el título en siete juegos al Tren del Norte.