Gigantes de Rivas vencen al Bóer y mantienen su invicto en La Profesional

Con una sólida presentación del brasileño Tiago Da Silva, los Gigantes de Rivas vencieron 5-2 a los Indios del Boér para mantener su invicto en la Liga Profesional, la tarde de este domingo.

Gigantes de Rivas siguen invictos gracias a Tiago Da Silva

En el partido transmitido por La Nueva Radio Ya, Tiago Da Silva, de Rivas, se llevó la victoria, con labor de cinco inings, sin hits, ni carreras, de cinco ponches y solo una base por bolas, Nestor Molina, Juan Carlos Ramirez y Danilo Bermudez, también lanzaron.

Por el Boér la derrota fue para Claudio Galva.

Por Rivas, en el bateo Luis González y Francisco Peguero, conectaron un cuadrangular cada uno, mientras por el Boér dio home run Melvin Novoa.

En el otro partido de la jornada León apaleo 15-7 al equipo del Tren del Norte, en ese partido por León, Alberto Mineo dio cuadrangular con las bases llenas.

En la continuación de la Liga el martes Boér se mide al Tren del Norte, en Masaya, mientras León choca ante Chinandega, en Chinandega, ambos juegos a la seis de la tarde.