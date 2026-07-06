Bóer, Granada, Matagalpa y Dantos clasificados a la segunda ronda del Pomares

Los Indios del Bóer, los Tiburones de Granada y Matagalpa se unieron a loa Dantos, como los equipos ya clasificados a la segunda ronda del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

En las series del fin de semana, Chinandega le ganó la serie 3-1 a Granada; los Dantos y Matagalpa empacaron 2-2; Madriz le ganó la serie 4-0 a Boaco.

Caribe Norte barrió 4-0 a León; San Fernando doblegó 3-1 a Chontales.

La jornada del Pomares se vio interrumpida por la lluvia, las series Bóer y Estelí, Caribe Sur y Las Minas y Rivas y Jinotega, no completaron las series por lluvia.

En los próximos días se dará a conocer la reprogramación de los partidos pendientes del Pomares 2026.