Gigantes de Rivas presentan su cuerpo técnico que incluye a tres ex Grandes Ligas

La leyenda venezolana Omar Vizquel liderará a los Gigantes de Rivas como mánager esta temporada, acompañado por un cuerpo técnico de alto nivel, que incluye ex peloteros de Grandes Ligas.

El boricua Tony Rodríguez, con casi una década de experiencia como coach y mánager en la liga profesional, será el asistente numero uno de Omar Vizquel.

El dominicano Juan Castillo, ex grandes ligas e instructor de bateo con trayectoria internacional, coordinará la ofensiva del equipo.

El pitcheo estará bajo la dirección del dominicano-nicaragüense Gustavo Martínez, quien repite en el rol tras tres exitosas temporadas, incluyendo el campeonato 2023/2024.

Lo apoyarán Franklin Sánchez y el rivense Adolfo Álvarez, encargados de la estrategia de lanzadores abridores y relevistas.

En las bases, el rivense Adalid López estará en tercera, y el palacagüino Sander Cruz en primera, ambos con experiencia profesional y responsabilidad clave en la ofensiva.

Rivas una vez más presenta un equipo sólido para la Liga de Béisbol Profesional que inicia el 4 de noviembre en nuestro país.