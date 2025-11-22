Gigantes de Rivas doblegan a los Leones en la Profesional

Los Gigantes de Rivas vencieron 10-4 a los Leones de León, la tarde de este sábado en la continuación de la Profesional y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En el encuentro jugado en León, por los Gigantes, Lázaro Alonso, William Lugo y Luis Montealto, dieron de cuadrangular.

Por su parte los Tigres de Chinandega vencieron 9-4 al Tren del Norte para obtener su segunda victoria en el torneo.

Este domingo Tu Nueva Radio Ya transmitirá el partido entre Boér y Tren del Norte, a la once de la mañana desde Ocotal, Nueva Segovia.