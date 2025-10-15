Gigantes de Rivas confirman sus peloteros nacionales para la Liga Profesional de Béisbol

Los Gigantes de Rivas anunciaron a sus peloteros nacionales para la próxima Liga Profesional de Béisbol que inicia el 4 de noviembre en nuestro país.

En la lista de bateadores figuran el ex grandes ligas Cheslor Cuthbert, Wuillians Vásquez, Luis Montealto, además del considerado el mejor bateador del país en este momento el chontaleño Cristhian Sandoval.

En picheo resaltan los nombres de Ángel Obando, Leonardo Crawford, Osman Gutiérrez y el zurdo rivense Danilo Bermudez.

Con una inversión y organización de primer nivel, los Gigantes de Rivas con Omar Vizquel como manager buscan regresar a la cima del béisbol profesional.

El 4 de noviembre la Liga inicia con el duelo León frente al Tren del Norte; en León a las seis de la tarde.

Mientras Chinandega en casa juega contra los Gigantes de Rivas, a las siete de la noche.