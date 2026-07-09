Jinotega ante Madriz inician jornada del fin de semana del Pomares

La jornada 19 del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares, inicia este viernes con la serie entre Madriz y las Brumas de Jinotega.

Brumas de Jinotega

Los dos primeros partidos serán en el estadio Moisés Palacios, de Jinotega, a la una de la tarde.

En el resto de la jornada, el sábado Chinandega se medirá al Caribe Sur; el San Fernando se enfrentará a los Productores de Boaco; y el Caribe Norte jugará contra Carazo.

En otros partidos, Estelí enfrentará a Matagalpa; León desafiará a los Dantos; y Nueva Segovia batallará ante Río San Juan.

En transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya el Bóer enfrentará a Rivas; Granada a Chontales y los Mineros del Caribe jugarán contra Zelaya Central, en el Pomares 2026.