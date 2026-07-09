España y Bélgica chocan por un boleto a semifinales
La selección de España buscará este viernes su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un duelo de los más atractivos de los cuartos de final.
La Roja llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, luego de eliminar a Portugal por la mínima diferencia y mantener un destacado rendimiento defensivo durante la competencia.
Por su parte, Bélgica afronta el compromiso con la confianza en alto tras golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final.
Además del pase a las semifinales del mundial el partido revive el histórico recuerdo del Mundial de 1986, cuando Bélgica eliminó a España en los cuartos de final tras una dramática definición por penales.
El sábado a las 3 de la tarde, en los cuartos de final, es el turno de Inglaterra ante Noruega, un cruce inédito en Copas del Mundo.
Siempre el sábado a las 7 de la noche, jugará Argentina ante Suiza, y los ganadores de estos partidos avanzarán a las semifinales de la Copa del Mundo.