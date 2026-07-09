España y Bélgica chocan por un boleto a semifinales

La selección de España buscará este viernes su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un duelo de los más atractivos de los cuartos de final.

España enfrenta a Bélgica por pase a semifinales del Mundial 2026

La Roja llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, luego de eliminar a Portugal por la mínima diferencia y mantener un destacado rendimiento defensivo durante la competencia.

Por su parte, Bélgica afronta el compromiso con la confianza en alto tras golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final.

Además del pase a las semifinales del mundial el partido revive el histórico recuerdo del Mundial de 1986, cuando Bélgica eliminó a España en los cuartos de final tras una dramática definición por penales.

El sábado a las 3 de la tarde, en los cuartos de final, es el turno de Inglaterra ante Noruega, un cruce inédito en Copas del Mundo.

Siempre el sábado a las 7 de la noche, jugará Argentina ante Suiza, y los ganadores de estos partidos avanzarán a las semifinales de la Copa del Mundo.