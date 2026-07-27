Candelaria Resano avanza a semifinales en Juegos Centroamericanos y del Caribe

La surfista nicaragüense Candelaria Resano firmó una destacada actuación al clasificarse a las semifinales del torneo de surf, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La sorfista nicaragüense Candelaria Resano clasifica a semifinal en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Resano superó con autoridad la segunda ronda, donde finalizó en el segundo lugar de un heat de cuatro competidoras con 7.33 puntos, resultado que le permitió dejar en el camino a las representantes de Colombia y Costa Rica.

En esta fase participaron 16 atletas distribuidas en cuatro series, y la pinolera registró una puntuación superior a la de diez de sus rivales.

Resano enfrentará este martes a la costarricense Rachell Agüero, mientras que la otra llave será disputada por Barbados y Venezuela.

Los surfistas de Tola, Rivas, Yefferson López y Óscar Guzmán fueron eliminados en la segunda ronda.

López terminó cuarto en su serie con 7.76 puntos, mientras que Guzmán no pudo completar su prueba, quedando ambos fuera de la lucha por las medallas.

