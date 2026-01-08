Final entre Gigantes y Leones arranca este domingo en Rivas

La gran final de la liga nicaragüense de béisbol profesional entre los actuales campeones Leones de León y Gigantes de Rivas, arrancara este domingo en el estadio Yamil Ríos de la ciudad de Rivas a las 4 pm y en transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.

Final de la liga nicaragüense: Leones vs Gigantes

El formato será 2-3-2, es decir los dos primeros partidos se jugarán en Rivas, los juegos 3, 4 y 5 se realizarán en el estadio Rigoberto López Pérez de la ciudad de León y de ser necesario los partidos 6 y 7 se realizarán en Rivas.

Los Gigantes dirigidos por el ex grandes ligas venezolano Omar Vizquel, mandara al montículo al que debe ser el Jugador más valioso (JMV) del torneo, Tiago Da Silva.

El brasileño tuvo un balance perfecto de 7-0 en ganados y perdidos (líder en victorias de la liga), fue líder en efectividad con 0.98, solamente le anotaron seis carreras limpias en 55.1 entradas de labor, fue líder en ponches con 51 (gano la triple corona). En diez aperturas solamente permitió un cuadrangular, regalo diez bases por bolas y le conectaron 38 imparables.

A Da Silva los contrarios le batearon solamente 188 puntos, también fue líder en ese departamento. Los Gigantes son favoritos para ganar el título este año.