Félix «El Gemelo» Alvarado y el japonés Masamichi Yabuki dan el peso en 112 libras

Ayer se llevó a cabo el pesaje oficial del boxeador pinolero Félix “El Gemelo” Alvarado, quien pesó 111.3 libras, y el japonés Masamichi Yabuki, quien detuvo la báscula en los 111.6 libras.

Félix Alvarado listo para el título mundial en Japón

Al vencer la báscula, ambos quedaron listos para la pelea por el título mundial de las 112 libras de la Federación Internacional de Boxeo, que se realizará mañana sábado.

El combate se efectuará en el Aichi Sky Expo de Tokoname, en Japón, donde el orgullo pinolero buscará como arrebatarle el título de las 112 libras al nipón que tiene un récord de 18 victorias, de ellas 17 por nocaut, y 4 derrotas.

En tanto Félix Alvarado, quien en su momento fue campeón de la FIB de las 112 libras, llega con un récord de 42 victorias, 35 de ellas por nocaut, y 4 derrotas.