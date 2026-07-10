Inglaterra y Noruega se juegan el pase a semifinales

La selección de Inglaterra se enfrenta a Noruega este sábado a las 3 de la tarde, en los cuartos de final de la Copa del Mundo y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Inglaterra y Noruega chocan por un boleto a semifinales

Nuestro staff Galáctico, estará desde la Sala de Entretenimiento Blast, de la Rotonda de Bello Horizonte 400 metros arriba, donde todos nuestros oyentes nos pueden acompañar.

En la ronda de octavos de final la selección de Inglaterra eliminó 3-2 a México; mientras Noruega eliminó 2-1 a la selección de Brasil.

En la historia de la Copa del Mundo será el primer enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra.

Por su parte la selección de Argentina buscará su pase a semifinales ante Suiza a las siete de la noche.

Argentina y Suiza se han enfrentado dos veces en la historia de las Copas del Mundo, y en ambas ocasiones la victoria fue para la albiceleste.