Diego Forlán dirigirá Uruguay y la Sub-20 hasta 2027

El ex futbolista Diego Forlán, será el nuevo entrenador de la selección de Uruguay hasta marzo de 2027 y, además, dirigirá de manera simultánea a la selección sub-20., informan medios uruguayos.

Diego Forlán podría ser nuevo técnico de Uruguaya

De concretarse el nombramiento, la «Celeste» apostará por uno de los futbolistas más emblemáticos de su historia reciente para liderar una nueva etapa.

Forlán dejó una huella imborrable como jugador de la selección uruguaya, eebutó con la camiseta celeste en 2002 y disputó 112 partidos internacionales, en los que anotó 36 goles, cifra que durante varios años lo convirtió en el máximo goleador histórico de Uruguay, hasta ser superado posteriormente por Luis Suárez.

El momento más brillante de su carrera con la selección llegó en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Con cinco goles y actuaciones memorables, Forlán fue el gran líder del equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez, que alcanzó las semifinales por primera vez desde 1970.

Tras su retiro como futbolista, Forlán inició su carrera como entrenador con experiencias en Peñarol y Atenas de San Carlos, además de mantenerse vinculado al fútbol como analista y embajador deportivo.