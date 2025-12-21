Félix “El Gemelo” Alvarado peleará ante Masamichi Yabuki en las 112 libras

El nicaragüense Félix “El Gemelo” Alvarado se encuentra rumbo a Japón para enfrentar al campeón Masamichi Yabuki en una pelea por el título mundial de las 112 libras de la Federación Internacional de Boxeo.

El combate está programado para el próximo 27 de diciembre en el Aichi Sky Expo de Tokoname, Japón.

Para este pleito Félix “El Gemelo” Alvarado, llega con un récord es de 42 victorias, 35 de ellas por nocaut, y 4 derrotas, en su momento también fue campeón de la FIB en las 112 libras.

Por su parte, Masamichi Yabuki, el actual campeón japonés, presenta un récord de 18 victorias, 17 por nocaut, y 4 derrotas.