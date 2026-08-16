Muere Tommy John, pionero de la cirugía que lleva su nombre

Tommy John falleció a los 83 años en Bradenton, Florida, el ex lanzador de Grandes ligas será recordado tanto por su extensa carrera como por haber dado nombre a una cirugía que cambió la historia del béisbol.

Tommy John

John debutó en 1963 con los Indios de Cleveland y lanzó durante 26 temporadas en Grandes Ligas, pasando por equipos como Medias Blancas de Chicago, Los Dodgers de los Ángeles, los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland.

Se retiró en 1989 con un récord de 288 victorias y 231 derrotas, además de una efectividad de 3.34.

Fue cuatro al juego de las estrellas y alcanzó campañas de 20 triunfos con los Yankees.

Su fama trascendió el terreno de juego en 1974, cuando sufrió una rotura del ligamento colateral cubital del codo.

El Dr. Frank Jobe realizó una reconstrucción con injerto de tendón, procedimiento que luego se conoció como la “cirugía Tommy John” y Contra todo pronóstico, volvió a lanzar y extendió su carrera por 14 años más, ganando 164 partidos adicionales.